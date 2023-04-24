Работают 'Призраки Бахмута': как украинские снайперы охотятся на захватчиков в ночное время суток. Видео

Снайперы Сил специальных операций продолжают отстреливать российских оккупантов в зоне боевых действий. За одну ночь снайпер 8-го полка спецназначения с позывным "Рапира" ликвидировал четверых захватчиков.

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Воин шутит: оккупанты могли бы ходить группами, чтобы сэкономить украинским снайперам патроны. Видео ювелирной снайперской работы "Призраков Бахмута" показали в ССО.

"Еще одна продуктивная ночь – минус четыре оккупанта, если бы поближе ходили друг к другу, не пришлось бы столько патронов тратить", –– процитировали в ССО слова снайпера с позывным "Рапира".

На опубликованных кадрах зафиксировано четыре выстрела снайпера 8-го полка спецназначения. Каждый из них был результативным и навсегда уложил оккупантов "спать".

Напомним, ранее снайперы ССО уже показывали, как уничтожают захватчиков в Бахмуте. Преимущественно снайперы ССО уничтожают российских оккупантов ночью, выслеживая их через тепловизионные прицелы. В первую очередь под огнем наших воинов оказываются оккупанты-штурмовики.