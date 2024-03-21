'Работают все': Данилов заверил, что помощь от западных партнеров приходит каждый день

В Украину каждый день приходит помощь нашим защитникам от зарубежных партнеров. Этот поток не прекратится до победы в войне с российскими захватчиками.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, в ВСУ ежедневно разгружают помощь, получаемую нашей страной от западных партнеров.

"Когда мы начинали в конце февраля 2022 года, у нас не было никакой помощи, и тем более такой мощной, которая есть на сегодняшний день. Теперь каждый день на нашей территории происходит разгрузка. Иногда в большем количестве, иногда в меньшем. Но нет ни одного дня, чтобы у нас не было помощи от наших партнеров", – рассказал Данилов.

По его утверждению, Украина является демократической страной в демократическом сообществе, и поэтому мы от этого сообщества "получаем и будем получать всю необходимую помощь для того, чтобы победить агрессора".

Однако Данилов отметил, что над тем, чтобы Украина продолжала получать помощь, работает большая команда. В нее входят президент, МИД и послы. "Все работают, чтобы этот поток, этот ручеек ни в коем случае не пересыхал", - уточнил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нидерландах анонсирован пакет военной помощи для Украины на 350 миллионов евро. Амстердам закупит боеприпасы для украинских самолетов F-16 на 150 миллионов евро непосредственно у промышленного сектора своей страны.

Также Нидерланды, возглавляющие авиакоалицию, передадут Украине по меньшей мере 24 истребителя F-16. И это еще не все – страна также обязуется предоставить нам 22 военных патрульных катера и три боевых корабля. Кроме того, Киев получит от Амстердама не менее 9 гаубиц.

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