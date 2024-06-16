Работников агросектора Украины будут бронировать от мобилизации – и.о. министра

Работников агросектора в Украине будут бронировать на год от мобилизации. Соответствующее решение было принято для обеспечения безопасной деятельности аграриев.

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Об этом проинформировал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время Black Sea Security Forum. В ходе форума обсуждались мероприятия, направленные на налаживание экспорта украинской продукции.

Количество работников в аграрном секторе уменьшилось примерно до 20% из-за того, что большая часть аграриев мобилизована. Однако инженерные профессии – трактористы, машинисты, инженеры элеваторного оборудования – нужны как в Вооруженных Силах, так и в агросекторе.

Поэтому, по словам Высоцкого, было принято несколько решений по бронированию аграриев.

Первое – существующие бронирования автоматически продолжаются на три месяца без необходимости подачи документов.

Второе – теперь можно бронировать на 12 месяцев вместо шести.

Третье – для некоторых профессий, таких как трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать необходимое количество работников с получением согласования военных.

По словам министра, общая норма бронирования составляет до 50%, но для определенных профессий можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества.

Как сообщал OBOZ.UA, возможность рассылки повесток через "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная база на любом уровне, пояснили в Минобороны.

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