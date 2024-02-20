Ракета из КНДР, выпущенная Россией по Украине, имела американские и европейские компоненты – CNN

Баллистическая ракета, которой россияне попали по Харькову в прошлом месяце, не только была сделана в Северной Корее. В ее обломках были обнаружены буквально сотни компонентов и деталей европейского и американского производства.

Об этом рассказали специалисты британской организации Conflict Armament Research, сообщает CNN. Более того, по выводам экспертов, ракету изготовили максимум в прошлом году и в РФ она попала в очень короткие сроки.

Это первое публичное заявление о зависимости ракетной программы Северной Кореи от иностранных технологий. Теоретически такой зависимости не должно быть – из-за многолетних санкций, наложенных на КНДР мировым сообществом. Но на практике британские исследователи, проанализировав 290 компонентов из остатков упомянутой баллистической ракеты, обнаружили не менее 75% компонентов, разработанных, изготовленных и проданных в Северную Корею из Соединенных Штатов.

Еще 16% компонентов, найденных в обломках ракеты, имеют европейское происхождение. И только 9% сделаны на предприятиях, зарегистрированных в Азии. Эти элементы в основном составляли навигационную систему ракеты.

Conflict Armament Research не называет конкретные компании, производившие компоненты. "Нет доказательств того, что фирмы намеренно отправляли детали в Северную Корею", - цитирует издание экспертов. Однако известно, что не северокорейские компоненты ракеты были изготовлены в период с 2021 по 2023 год.

В прошлом месяце Белый дом подтвердил, что Россия запускает ракеты КНДР по украинским городам. Кроме того, Пентагон официально признал, что Северная Корея предоставила РФ "миллионы артиллерийских снарядов" только за последний год.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз предложил ввести санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые агрессор использует против Украины. Ограничения могут внести в 13-й пакет европейских санкций в отношении РФ, однако, по мнению аналитиков, они будут символическими и вряд ли остановят поставки оружия.

Ранее стало известно, что в феврале Россия также атаковала Украину оружием, полученным от Северной Кореи. Речь идет о тактических баллистических ракетах КN-23, обломки которых уже обнаруживали в Украине.

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