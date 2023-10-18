Ракета попала в детскую комнату: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Днепропетровщине. Видео

На Днепропетровщине во время очередной террористической атаки оккупантов 18 октября произошло попадание в частный сектор в селе Обуховка. В результате чего было разрушено дома местных жителей и погибла 31-летняя женщина.

Недавно в сети появилось видео с родственницей погибшей женщины, выложенное в одном из местных Telegram-каналов. На нем женщина рассказала, что в момент взрыва погибшая Екатерина находилась дома вместе со своими детьми. Ракета оккупантов попала прямо в детскую комнату.

По словам родственницы, у погибшей остались двое детей: одной девочке 13, второй – 1, 5 лет. Дети, к счастью, выжили. Муж погибшей во время взрыва был на работе.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, утром в среду, 18 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по селу Обуховка на Днепропетровщине. Случилось попадание в частный сектор, которое разрушило дома и унесло жизнь человека. Глава областной военной администрации Сергей Лысак добавил, что попадание произошло по частным домам в Днепровском районе.

Напомним, что ночью 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ударов по Запорожью, вероятно, ракетами С-300. Вражеский обстрел разрушил восемь квартир в пятиэтажке, где под завалами оказались люди. Утром сообщалось о двух погибших, по меньшей мере четырех травмированных и нескольких пропавших без вести.

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