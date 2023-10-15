Ракета попала в штаб-квартиру ООН на юге Ливана: первые детали
ООН объявила, что 15 октября в штаб-квартиру организации на юге Ливана была выпущена ракета. К счастью, не было пострадавших.
Об этом пишет WSJ . Временные силы ООН в Ливане призваны поддерживать мир вдоль израильско-ливанской границы.
"Несмотря на наши усилия, военная эскалация продолжается. Мы призываем все вовлеченные стороны прекратить огонь и разрешить нам, как миротворцам, помочь найти решение. Никто не хочет видеть больше людей ранеными или убитыми", – заявили в организации.
В официальном заявлении ООН говорится, что в настоящее время проводятся усилия для определения того, была ли ракета запущена израильскими вооруженными силами или ливанскими боевиками.
"Любое нападение на ООН может быть военным преступлением", – говорится в заявлении сил ООН.
Как писал OBOZ.UA:
– Израиль собирается отправить 10 тысяч солдат для наземной операции в секторе Газа. Ожидается, что это наступление будет крупнейшим со времен Второй ливанской войны.
– Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС.
– По данным СМИ, указанная операция должна была начаться в выходные (14-15 октября), но была перенесена на несколько дней из-за неблагоприятный погодных условий.
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