Ракета попала в штаб-квартиру ООН на юге Ливана: первые детали

ООН объявила, что 15 октября в штаб-квартиру организации на юге Ливана была выпущена ракета. К счастью, не было пострадавших.

Об этом пишет WSJ . Временные силы ООН в Ливане призваны поддерживать мир вдоль израильско-ливанской границы.

"Несмотря на наши усилия, военная эскалация продолжается. Мы призываем все вовлеченные стороны прекратить огонь и разрешить нам, как миротворцам, помочь найти решение. Никто не хочет видеть больше людей ранеными или убитыми", – заявили в организации.

В официальном заявлении ООН говорится, что в настоящее время проводятся усилия для определения того, была ли ракета запущена израильскими вооруженными силами или ливанскими боевиками.

"Любое нападение на ООН может быть военным преступлением", – говорится в заявлении сил ООН.

Как писал OBOZ.UA:

– Израиль собирается отправить 10 тысяч солдат для наземной операции в секторе Газа. Ожидается, что это наступление будет крупнейшим со времен Второй ливанской войны.

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– Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС.

– По данным СМИ, указанная операция должна была начаться в выходные (14-15 октября), но была перенесена на несколько дней из-за неблагоприятный погодных условий.

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