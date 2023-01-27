Россия применила во время атаки 26 января гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по Киеву и Запорожью – Воздушные силы

Российские войска в ходе массированной атаки по Украине 26 января первый раз после длительного перерыва применили ракеты "Кинжал". Это гиперзвуковое оружие ударило по объектам в Киеве и Запорожье.

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Это подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Факты ICTV". Он отметил, что таких ракет у противника не очень много, но глава Кремля Владимир Путин очень любит ими хвастаться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У них их просто банально мало, и они берегут их для поражения наиболее важных для них, стратегических целей. На этот раз стратегическая цель – один из объектов в Запорожье и один из объектов энергетической инфраструктуры Киева", – сказал военный. Он возмутился, что "стратегическая цель" оккупантов – это оставить мирных жителей нашей страны без света.

Игнат напомнил, что рядом с "Кинжалами" летели и другие ракеты. Из 55 вражеских воздушных целей защитники Украины сбили 47.

"Кинжалы" имеющимся у ВСУ вооружением сбить нельзя, потому что они летят на гиперзвуковой скорости по баллистической траектории.

Попадания российских ракет в этот день были в Киевской, Запорожской, Одесской, Винницкой областях. Игнат отметил, что столица, в частности ее критическая инфраструктура, и в этот раз была приоритетом для оккупантов, поэтому именно над Киевщиной нашими воинами было ликвидировано очень много воздушных целей.

Помимо "Кинжалов", страна-агрессор выпустила по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Ее сбили под столицей.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. В некоторых регионах (в частности в Днепре, Запорожье, Херсоне, Черкассах) жители слышали взрывы.

– Утром 26 января страна-агрессор продолжила ракетный террор, осуществив новый массированный удар с воздуха.

– Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы в результате падения части ракеты один человек (55-летний мужчина) погиб и двое получили ранения.

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