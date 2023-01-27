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Россия применила во время атаки 26 января гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по Киеву и Запорожью – Воздушные силы

Дарья Дурова
War
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В ВСУ раскрыли детали применения Россией 'Кинжалов'

Российские войска в ходе массированной атаки по Украине 26 января первый раз после длительного перерыва применили ракеты "Кинжал". Это гиперзвуковое оружие ударило по объектам в Киеве и Запорожье.

Видео дня

Это подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Факты ICTV". Он отметил, что таких ракет у противника не очень много, но глава Кремля Владимир Путин очень любит ими хвастаться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат

"У них их просто банально мало, и они берегут их для поражения наиболее важных для них, стратегических целей. На этот раз стратегическая цель – один из объектов в Запорожье и один из объектов энергетической инфраструктуры Киева", – сказал военный. Он возмутился, что "стратегическая цель" оккупантов – это оставить мирных жителей нашей страны без света.

Игнат напомнил, что рядом с "Кинжалами" летели и другие ракеты. Из 55 вражеских воздушных целей защитники Украины сбили 47.

"Кинжалы" имеющимся у ВСУ вооружением сбить нельзя, потому что они летят на гиперзвуковой скорости по баллистической траектории.

Попадания российских ракет в этот день были в Киевской, Запорожской, Одесской, Винницкой областях. Игнат отметил, что столица, в частности ее критическая инфраструктура, и в этот раз была приоритетом для оккупантов, поэтому именно над Киевщиной нашими воинами было ликвидировано очень много воздушных целей.

Помимо "Кинжалов", страна-агрессор выпустила по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Ее сбили под столицей.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. В некоторых регионах (в частности в Днепре, Запорожье, Херсоне, Черкассах) жители слышали взрывы.

– Утром 26 января страна-агрессор продолжила ракетный террор, осуществив новый массированный удар с воздуха

– Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы в результате падения части ракеты один человек (55-летний мужчина) погиб и двое получили ранения.

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