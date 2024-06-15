Ракетная опасность объявлена ​​по всей стране: зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К

Утром 15 июня по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность связана с активизацией вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителей аэробаллистических ракет "Кинжал".

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Российские захватчики подняли в воздух один борт МиГ-31К. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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