Российские оккупанты попали в жилые кварталы на Херсонщине: есть жертва. Фото

Российские войска за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Херсонщины, включая облцентр. Били захватчики по жилым кварталам: повреждения получили жилые дома, а также автомойка и автомобильный гараж.

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Есть погибший и раненый. Подробности раскрыл глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Начиная с 6 утра 14 июня до 6 утра 15 июня россияне обстреливали и наносили авиационные удары по населенным пунктам Новокаиры, Тягинка, Дудчаны, Станислав, Велетенское, Качкаровка, Александровка, Белозерка, Берислав, Янтарное, Бургунка, Кизомыс, Ольговка, Львово, Токаревка, Приднепровское, Новомитровка и Херсон.

Били уже привычно по гражданским.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждено 7 частных домов. Было зафиксировано попадание в автомойку, автомобильный гараж, экскаватор и частный автомобиль", – рассказал Прокудин.

За сутки российские войска убили на деоккупированной части Херсонщины одного человека. Еще один гражданский получил ранение.

Напомним, ранее стало известно, что армия России ударила по Днепропетровщине артиллерией и запустила дрон-камикадзе. Никополь, Покровская и Мировская громады оказались под вражеским огнем утром 15 июня.

Как рассказали в Днепропетровской ОВА, в результате атак возник пожар, который быстро потушили. Повреждены заведение питания, три частных жилых дома и линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.