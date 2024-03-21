Ракетной атакой в Киевской области повреждены 74 дома: ОВА обновила данные о последствиях

В Киевской области в четверг, 21 марта, в результате массированной российской ракетной атаки повреждены 69 частных домов и пять многоэтажек. Ранения из-за террористического ракетного удара россиян получили четыре человека.

Обновленные данные о последствиях российского террора опубликовал на своей странице в Facebook глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. По его словам, на большинстве объектов частично выбиты окна, повреждены двери, крыши и стены.

Есть также почти полностью разрушенные здания. В пяти многоэтажках поврежден ряд квартир.

Кроме того, из-за падения обломков вражеских ракет повреждены фасады, окна и ограждения двух лицеев в Киевской области. Поэтому занятия в этих учебных заведениях будут проводить онлайн.

Также Кравченко отметил, что повреждения получили 14 транспортных средств, 11 нежилых объектов – медицинская лаборатория, заборы, гаражи, хозяйственные помещения.

Что касается пострадавших, то три из них отказались от госпитализации. А женщина 1974 года рождения попала в больницу с ранением глаза, множественными ссадинами лица, травмами рук. Женщину оперативно прооперировали.

"Областная администрация, районы и громады оказывают всю необходимую помощь людям для оперативного восстановления поврежденных объектов. Оперативные группы продолжают собирать информацию. Все факты военных преступлений фиксируются правоохранительными органами", – отметил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 21 марта оккупанты устроили массированную ракетную атаку, мощные взрывы прогремели в Киеве и поблизости в области. Из-за падения обломков повреждения и пострадали в общей сложности 17 человек;

– защитники неба Украины отразили российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были сбиты 29 крылатых и две аэробалистические вражеские цели;

– во время ракетного обстрела войска РФ повредили здание, построенное в конце 1930-х годов. Обломок российской ракеты попал в одну из квартир, в результате чего начался пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!