Вечером 27 мая снова оживилась тема возможного появления в украинском арсенале ракет собственного производства. Причиной тому послужил комментарий в эфире телеканала Эспрессо одного из директоров издания Defense Express касательно возможной подготовки Украиной ракетных ударов. Якобы, ударами по стратегическим РЛС под Армавиром и Орском, украинские силы прощупывают возможные маршруты полета ракет и уничтожают радары, способные их обнаружить на больших дистанциях.

РЛС Воронеж-ДМ под Армавиром и Воронеж-М под Орском предназначены для выявления пусков баллистических ракет в определенном секторе. У станции Воронеж-ДМ он, вероятно, захватывал часть Крыма, но Воронеж-М захватывает только сектор от западной части Китая до Ближнего Востока. Пуски баллистики с Украины она бы не стала засекать, не смогла физически. Потому удар по ней стоит рассматривать именно как попытку прощупать маршрут. Если действительно, спустя многие месяцы войны, Украина достигла успеха в разработке своих ракет, то прощупывание маршрута может осуществляться только для крылатых ракет, не баллистических. Украина имеет несколько таких проектов, включая Нептун и Коршун. Последняя в этом ключе достаточно интересная. Является, по сути, дальнейшим развитием советской Х-55 и удивительно, что украинская оборонка до сих пор не удосужилась скопировать старую советскую ракету, к которой даже производила реактивные двигатели. Иран, к слову, Х-55 скопировал, йеменские хуситы вместе с шиитским иракским сопротивлением запускают ее по Израилю. Дальность ее полета может превышать 2000 километров. Учитывая высокую дальность предполагаемой украинской ракеты, интересен становится район Орска в географическом отношении. Это коридор между Уральскими горами и Казахстаном, по которому низколетящая крылатая ракета может обогнуть горный хребет и нанести удары по целям уже за Уралом.

Появление в украинском арсенале дальнобойных ракет существенно изменит стратегическую обстановку в регионе. Крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности есть на вооружении ряда азиатских стран, но в Европе таковых нет, а виной тому договоренности о ракетах малой и средней дальности, ядерному разоружению и отсутствию в большинстве западных стран производства таких ракет в прошлом. С арсеналом такого оружия, Украина станет уникальной силой на континенте, имеющей возможность наносить удар (пока не ядерный) по целям в радиусе сотен и тысяч километров и принимать о таком ударе самостоятельное решение, не консультируясь с Соединенными Штатами, партнерами по союзам и блокам. Одни только удары беспилотниками по НПЗ нанесли серьезный урон российскому экспорту топлива, серьезно обеспокоили элиты в Москве и на Западе. Ракеты дадут возможность бить по военным базам, стратегическим объектам, заводам военно-промышленного комплекса.

От ударов по НПЗ дронами, Россия получает меньше денег, необходимых для продолжения войны. От ударов ракетами по базам и заводам – получит меньше оружия для продолжения войны. Кремль уже обеспокоен возможной нехваткой ресурсов и ставит оптимизатора-Белоусова, проводит чистки тех, кто воровал в министерстве обороны слишком много. Продолжение кампании ударов БПЛА по НПЗ и появление дальнобойного ракетного арсенала, успешное применение этих ракет имеет все шансы полностью сорвать планы Путина, его ставку на ВПК и наращивание производства для продолжения войны. Даже его козырь, бомбардировщики с ФАБами с УМПК, может быть перебит успешным ракетным ударом по одному из российских аэродромов. Успешное проведение кампании ракетных ударов по РФ может склонить баланс на поле боя в пользу ВСУ и заложить основу будущих действий по деоккупации территорий.