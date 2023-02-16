Данилов заявил, что Россия готовится к массированной атаке на Украину 23-24 февраля

Российские войска 23-24 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, могут совершить новый массированный удар с воздуха по нашей стране. Однако это не повлияет на ход войны и не помешает нам победить. Военные знают о планах Кремля и готовятся, а мирным жителям нужно сохранять спокойствие.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" утром 16 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он не исключает, что оккупанты могут откорректировать свою тактику и пускать ракеты в ночное время, как это произошло в ночь на четверг (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поскольку россияне любят отмечать странные даты, для них день рождения Ленина, Сталина или "каких-либо других существ", как высказался Данилов, – тоже "праздник", новый удар как раз на годовщину вторжения возможен.

"Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим... Пройдем и 24 февраля, как достойно прошли 24 февраля 2022 года", – высказал уверенность чиновник.

Он призвал относиться к этому спокойно (но воздушную тревогу игнорировать не стоит).

"Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки после того, как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, нужно готовиться, но нужно сохранять максимально спокойствие, понимать, что мы все пройдем", – сказал секретарь СНБО.

По его мнению, уже этим летом украинцы будут видеть "совсем другую" ситуацию на фронте и в целом.

Фрагмент эфира с Алексеем Даниловим (детальнее о возможной атаке – с 8:27):

Напомним, что в ночь на 16 февраля по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Оккупанты нанесли по нашей территории массированный удар ракетами. Из 32 целей украинские защитники сбили 16, часть Х-22 оккупантов достигла своих целей – объектов критической инфраструктуры страны.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 февраля Данилов заявил, что новое большое наступление России на Украину уже началось, но оно происходит не так, как оккупанты себе планировали. Наши военные отбивают российские атаки и создают врагу большие проблемы.

– Секретарь СНБО уверен, что заявления касательно "готовности" российской стороны к переговорам – это откровенная ложь Кремля, которая звучит уже не первый раз.

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