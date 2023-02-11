Данилов заявил, что войска РФ уже начали новое наступление на Украину, но у них большие проблемы

Новое большое наступление России на Украину уже началось, но оно происходит не так, как оккупанты себе планировали. Украинские военные мощно отражают российские атаки, создавая оккупантам большие проблемы.

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Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что украинское командование знает о планах врага и успешно им противодействует.

"С большим наступлением у них большие проблемы. Мы видим на сегодняшний день, что они уже начали свое наступление, как планировали. Просто они не говорят, что они его начали. Наши войска его уже мощно отбивают. То наступление, которое они планировали, уже постепенно идет, но идет не так, как они рассчитывали", – сообщил Данилов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с конца января российские оккупационные войска ведут наступление на пяти основных направлениях фронта. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском. В этих направлениях они привлекли большое количество сил и средств.

Военный эксперт Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL заявил, что делать выводы о результате текущего российского наступления пока рано. По его мнению, оно еще не захлебнулось. Более того, есть тенденция к обострению. Не исключено, что оккупанты до сих пор проводят разведку боем и еще не применили все свои ресурсы.

В то же время по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия может активизировать усилия по захвату востока Украины, но сил и ресурсов, чтобы начать новое широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля, у нее нет.

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