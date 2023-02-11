В России нет достаточных ресурсов для широкомасштабного наступления – ГУР МО

Россия может активизировать усилия по захвату востока Украины, но сил и ресурсов, чтобы начать новое широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля, у нее нет. Обострение на Донбассе возможно в ближайшие недели.

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Об этом Kyiv Post заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. Цитатами статьи поделилась пресс-служба ГУР МО в Telegram 11 февраля.

"В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", – отметил Черняк.

Он добавил, что на линии фронта на востоке оккупанты пытаются найти слабые места. Россияне будут сосредотачивать усилия там, чтобы отчитаться своему командованию хотя бы о каких-либо тактических успехах.

Как утверждает представитель ГУР, высокоточного оружия оккупантам не хватает, однако ракетный террор против мирных жителей Украины РФ прекращать не собирается.

"Россияне уже использовали более 80% высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается", – сказал Черняк.

Напомним: в утренней сводке 11 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что захватчики пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины.

В минувшие сутки (10-го числа) наступление оккупантов было сосредоточено на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Силы обороны отбили атаки противника возле Кременной, Шипиловки и Белогоровки на Луганщине, а также Красной Горы, Бахмута, Ивановского, Парасковеевки на Донетчине.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Белом доме считают, что новое наступление РФ может начать весной, после зимней военной эскалации на востоке нашего государства.

– Издание The New York Times заявило, что после вынужденной зимней "паузы", когда фронт протяженностью в почти тысячу километров на юго-востоке Украины практически замер, и Россия, и Украина готовятся перейти в наступление.

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