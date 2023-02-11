Украинская авиация нанесла 16 ударов по врагу: уничтожена живая сила, склад боеприпасов и ЗРК

Подразделения Сил обороны Украины накануне отбили атаки войск РФ возле Кременной, Шипиловки и Белогоровки на Луганщине, а также Красной Горы, Бахмута, Ивановского и Парасковеевки на Донетчине. Из авиации защитники ударили по базам и складам оккупантов, уничтожив их живую силу и технику.

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Несмотря на значительные потери, на 353-е сутки войны враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 11 февраля.

Там напомнили об очередном массированном ракетном ударе РФ по Украине за предыдущие сутки, когда страна-агрессор совершила пуски 106 ракет по гражданской инфраструктуре регионов. Во время ударов враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых сбила наша ПВО. Кроме того, российские террористы нанесли 59 авиаударов – 28 из них с использованием БПЛА типа Shahed-136. Украинские защитники сбили 22 дрона. Также оккупанты прибегли к более чем 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения Россией ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Вместе с тем ВС РФ продолжают удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращают осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов у линии столкновения. В течение 10 февраля вражеским обстрелам подверглись районы н. п. Сеньковка, Хреновка и Леоновка Черниговской области; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вырки, Шпиль, Павловка и Пономаренко – Сумской; Уды, Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголовка – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях агрессор совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов н. п. Новомлынск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеривка, Песчаное, Крахмальное, Берестово Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва, Белогоровка – Луганской.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам со стороны армии РФ подверглись районы н. п. Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестово, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Торецк, Южное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские вражеские обстрелы попали в районы н. п. Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка на Донетчине.

На Запорожском направлении огневое поражение потерпели Времевка и Новополь в Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное – в Запорожской.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка на Херсонщине, город Херсон, а также Очаков на Николаевщине.

Во временно оккупированном Мелитополе коллаборантам, работающим в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.

В отдельных населенных пунктах временно занятой Запорожской области российские захватчики продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантский час, проводят проверки помещений.

В Старобельске на Луганщине хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов. Немного ранее в отдельных населенных пунктах области отмечалась работа мобильных крематориев ВС РФ.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также четыре – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также три других важных объекта российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, к вечеру 10 февраля Россия устроила повторную за сутки волну атак на украинские города. Оккупанты запустили дроны Shahed-136 на юге, востоке и в центре страны – почти все они были уничтожены.

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