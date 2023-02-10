Россия устроила новую ракетную атаку на Украину: на Днепропетровщине слышали звуки взрывов

Государство-террорист Россия после ночной атаки дронами и ракетами ночью 10 февраля, на утро пятницы снова запустила их по Украине. Первыми звуки взрывов раздались в Днепропетровской области.

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Также сообщалось о работе Сил ПВО. Воздушная тревога была объявлена по всей стране после 08:30: сначала появилась информация, что РФ вывела на боевое дежурство в Черное море корабли с ракетоносителями, а в небо подняла стратегическую авиацию (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Главы нескольких областных военных администрации южных регионов указали, что враг готовит к запуску десятки ракет. Со ссылкой на Воздушные силы ВСУ отмечалось, что около 08:30 российские военные "совершили пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95". Людей призвали не игнорировать сигналы о воздушной угрозе.

После сообщений о том, что ракеты врага зашли в воздушное пространство Украины, глава Днепропетровской областной военной госадминистрации Александр Вилкул подтвердил взрывы в Кривом Роге.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", – написал он в 09:30.

В то же время в сети заявляли о пролете "группы ракет в направлении Винниччины", одной – по руслу Днепра на Черкасщине "в направлении Киева" и еще одной над Харьковом. Тогда как взрывы на Николаевщине, Одесщине и Полтавщине объясняли работой ПВО и сбитием вражеских ракет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ночью и под утро 10 февраля войска РФ совершили атаку по городам и объектам критической инфраструктуры Украины. За это время наши Силы ПВО сбили пять из семи дронов-камикадзе, а также пять из шести ракет типа "Калибр" врага.

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