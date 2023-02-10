В Хмельницком и на Запорожье прогремели взрывы, возможны перебои с электроэнергией

В Хмельницком и на Запорожье 10 февраля во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы. В связи с российской атакой возможны перебои с электроэнергией.

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"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении. Берегите себя!" – написал руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале. Больше информации он пообещал предоставить позже.

О взрыве также сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин. Он предупредил о возможных перебоях с коммунальных услугах.

В то же время еще два прилета было зафиксировано в Запорожской области, заявил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Враг продолжает атаковать Запорожье. Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах", – призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 9 февраля оккупанты совершили очередную атаку на Украину ракетами и дронами. Взрывы прогремели в Днепре, Виннице и Запорожье, вблизи Кривого Рога разрушен объект энергетик, был ранен сотрудник предприятия.