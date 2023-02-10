Вспыхнул пожар, есть раненый: новые детали вражеской атаки на Днепропетровщину
Оккупационные войска РФ поздно вечером в четверг нанесли ракетный удар по объекту энергетики в Криворожском районе Днепропетровщины. Вследствие атаки был ранен 46-летний сотрудник предприятия.
На месте прилета возник пожар, разрушения объекта очень серьезные. Об этом утром 10 февраля сообщил руководитель военной администрации Кривого рока Александр Вилкул.
"На месте работают пожарно-спасательные подразделения и все необходимые службы", – написал он в своем Telegram-канале.
Вилкул добавил, что большинство вражеских целей над Днепропетровщиной были сбиты ПВО.
В свою очередь руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в Песчанской громаде обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома. Вспыхнул пожар, его потушили.
Кроме того, утром оккупанты ударили по Никопольскому району, прилет зафиксирован в Покровской громаде. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, последствия уточняются, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером 9 февраля войска РФ устроили очередную атаку дронами. Взрывы прогремели в Днепре, Виннице и Запорожье, власти сообщали о работе ПВО.
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