Россия устроила атаку дронами: ПВО уже сбила несколько ''шахедов'', в Днепре раздался взрыв

Вечером 9 февраля оккупанты устроили атаку дронами по территории Украины. Силы ПВО по состоянию на 23.30 сбили несколько "шахедов" возле Днепра и Николаева, однако известно и о возможном попадании в Днепре. На этот раз новая атака проходит на фоне сообщений о работе вражеской стратегической авиации в России.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Украинские военные уже сбили дрон-камикадзе.

В 22:25 в мониторинговых каналах появилась информация об активности стратегической авиации противника.

"Активность стратегической авиации России - Ту-22м3. Взлет с: Дягилево. В небе борт(ы): NДиспетчер: Католик, Баланс", – было указано в сообщении.

Далее последовала информация о том, что дрон летал по направлению к Днепропетровской области.

"По имеющимся данным возможна атака дронами-камикадзе на направлении области. Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги. Держитесь подальше от объектов критической инфраструктуры и других стратегических объектов", – заявил Сергей Лысак.

Также он подтвердил работу ПВО по вражеским беспилотникам. Один дрон был сбит украинскими военными.

"В нашей области сообщается про повторные взрывы", – добавил Лысак.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил активность беспилотников, которые запустила Россия.

"Мопеды будут, но не много… внимание", – написал он.

Также в мониторинговых каналах было сказано про работу ПВО по дронам в Запорожской области.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил о сбитии беспилотника на Николаевщине.

В 23:41 Виталий Ким заявил, что в Николаевской области не было "ни прилетов, ни попаданий".

В 00:25 появилась информация, что в Запорожье слышны звуки взрыва. В местных пабликах пишут, что надеются на работу ПВО. Официального комментария власти еще не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные силы РФ вынуждены все чаще использовать беспилотники для атак на объекты критической инфраструктуры в Украине, поскольку у них заканчиваются запасы высокоточных ракет. Москва уже получила или ожидает новую партию БПЛА из Ирана.

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