Ранены два человека: в Сумах рассказали об ударе РФ по критической инфраструктуре

В результате российского авиационного удара по Сумскому району 11 августа получили ранения двое мирных жителей. Также повреждены два здания предприятий и объект критической инфраструктуры.

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Там раздались два взрыва, предварительно, это были вражеские КАБы. Об этом в понедельник сообщили в оперативном командовании "Север".

Накануне в Сумской ОВА отметили, что 11 августа враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района.

"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Последствия вражеской атаки уточняются", – сообщили в ведомстве.

Ночью и утром 12 августа россияне совершили уже 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

В регионе было зафиксировано 59 взрывов. В частности, под вражеским огнем были Сумская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Березовская, Эсманьская громады.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа в результате российского обстрела Юнаковской громады Сумщины погибли два человека, среди которых шестилетний ребенок. Враг ударил планирующими авиабомбами по селу Могрица.

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