Раненых будут назначать на небоевые должности: Маляр анонсировала нововведения в ВСУ

Раненых, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, после лечения будут назначаться на другие должности, которые они могут занимать. Рабочая группа Министерства обороны и Вооруженных сил Украины уже работает над решением этой проблемы.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что война усложнила все, что функционировало в ВСУ до полномасштабного вторжения.

"Вот, собственно, стандартная процедура – назначить раненого после лечения на должность, которую тот в состоянии занимать, во время войны стала для боевых командиров непростой. Потому что полномасштабная война диктует свои условия", – отметила Маляр.

Заместитель министра подчеркнула, что на сегодняшний день вакансий в ВСУ в десятки раз больше, чем раненых, ожидающих назначения.

По ее словам, есть конкретные решения, которые будут реализованы в ближайшее время. В частности, готовится соответствующее распоряжение главнокомандующего ВСУ, которое должно решить вопрос тех, кто сейчас ждет назначения.

"Также готовятся изменения системного характера к приказу 402 Минобороны и законодательству", – добавила представительница Минобороны.

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