Рапорты уже подают: в приложении Армия+ авторизовалось 52 тыс. военных

В приложении для военных Армия+ по состоянию на 11 августа было 52 тысячи пользователей из 51-й воинской части. Часть рапортов в нашем войске уже подают онлайн.

Видео дня

В эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что в МО фиксируют отзывы о платформе. Происходит исправление некоторых технических моментов.

"Рапорты проходят весь процесс и сейчас прорабатываются системами электронного документооборота. Мы планируем сконцентрироваться на внедрении, чтобы разъяснить военным, как перейти на новый электронный способ подачи рапортов, который упростит их жизнь, а также на ускорении новых функций, о которых уже говорили: курс обучения, электронные документы в приложении (удостоверение военного)", – сказала Черногоренко.

Также на цифровых платформах МО планируется запуск рекрутинга онлайн, чтобы упростить процедуру.

"Мы уже проработали первый полный процесс, который полностью готов, и проводим работу с командой разработчиков, чтобы как можно быстрее реализовать это Резерв+", – добавила сотрудница оборонного ведомства Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ранее, анонсируя запуск Армии+, в МО заявили о "шаге в трансформации украинского войска в армию будущего". А президент Зеленский отмечал, что новое приложение однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины.

– Платформу Армия+ презентовали и запустили 8 августа 2024 года. Она доступна только для военнослужащих, гражданские авторизоваться в приложении не могут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!