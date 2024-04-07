Рассчитали точно: спецназовцы Нацгвардии нанесли удар по автомобилю с офицерами РФ. Видео

На востоке нашего государства нацгвардейцы снова нанесли потери российским захватчикам. Аэроразведчики штурмового отряда Центра спецназначения "Омега" во время разведки заметили мчавшийся к вражеским позициям гражданское авто.

Убедившись, что в автомобиле – российские оккупанты, нацгвардейцы нанесли по нему удар: у врага есть потери в живой силе. Подробности и видео были опубликованы в Telegram-канале Центра специального назначения НГУ "Омега".

"На Восточном направлении бойцы 2 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" во время аэроразведки обнаружили гражданское авто, которое двигалось в направлении вражеских позиций. Расчет оказался верным, в авто находились российские военные, по которым прилетел наш FPV дрон", – говорится в сообщении. .

Удар оказался результативным: в результате поражения один из оккупантов был ликвидирован, еще один получил ранения. А из перехваченных переговоров захватчиков по радиосвязи нацгвардейцы узнали о "бонусе": оба "пассажира" автомобиля были российскими офицерами.

Напомним, утром 7 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на линии боевого столкновения. В сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений, а Силы обороны поразили пункт управления БПЛА и станцию РЭБ врага.

Также в Генштабе обновили данные по потерям врага за время полномасштабного вторжения России. Так, только накануне защитники отминусовали 820 оккупантов и по 54 артсистемы и ББМ.