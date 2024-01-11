'Расслабляться не стоит': Гуменюк подтвердила, что в Россию из Ирана прибыл новый грузовой борт

Вечером среды, 10 января, в РФ из Ирана прибыл новый грузовой борт, что может свидетельствовать о новых поставках "Шахедов" и запчастей к ним. Поэтому пуски вражеских дронов-камикадзе по Украине, очевидно, будут продолжаться.

Видео дня

Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона утром 11 января. По ее словам, прибытие борта из Тегерана в Москву может свидетельствовать о продолжении поставок как самих беспилотников, так и запчастей к ним.

"Поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается, и это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Почти каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такими насыщенными, скорее всего, из-за погодных условий, потому что дроны боятся сильного холода", – рассказала Гуменюк.

Если же анализировать всеобщую боевую ситуацию, точечные удары по Украине все равно не прекращаются. Также продолжается использование дронов даже в минимальном количестве, добавила она.

"Террор продолжается и попытка врагом держать в напряжении системы противовоздушной обороны, очевидно, свидетельствует о том, что такие атаки могут продолжаться, расслабляться рано", – предостерегла спикер Сил обороны юга.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в CNN со ссылкой на источники рассказали, что Иран разработал "взрывной и разведывательный" дрон для РФ – Shahed-107. Вероятно, он оснащен технологией для поиска важных целей на поле боя, таких как британские и американские РСЗО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!