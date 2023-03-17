Расстрел пленного за слова ''Слава Украине'' не единственный: у Украины есть свидетельства о других казнях безоружных военных

Помимо расстрела Александра Мациевского, который российские оккупанты совершили после слов "Слава Украине!", у государства есть свидетельства о случаях аналогичных казней других наших безоружных военнопленных. Россияне делают это открыто и цинично – с согласия командиров и с уверенностью, что смогут избежать наказания.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на источники в силовых структурах. Он подчеркнул, что военные государства-агрессора систематически совершают военные преступления, нарушая законы и обычаи войны.

"Мы в очередной раз убеждаемся в том, что для России не существует Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права", – отметил омбудсмен.

Напомним: 6 марта в сети появилось видео, на котором снят момент расстрела воина Сил обороны, попавшего в плен к оккупантам. Герой был без оружия в руках. Российские военные преступники убили его после того, как воин сказал: "Слава Украине!"

Впоследствии СБУ установила, что нашим защитником, которого безоружным расстреляли оккупанты, был Мациевский Александр Игоревич – снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинский военный Александр Мациевский, расстрелянный российскими оккупантами после слов "Слава Украине!", в последнем разговоре с матерью пообещал ей, что никогда не сдастся в плен. Прощаясь, Герой поблагодарил за то, что она его родила;

– ранее Лубинец объяснил, почему так медленно продвигается возвращение из российского плена гражданских заложников. Этот процесс всячески тормозит страна-агрессор Россия. Наше же государство делает все для того, чтобы освободить украинских граждан.

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