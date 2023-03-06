Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного за слова ''Слава Украине''

Российские террористы, которые пришли с войной в Украину, расстреляли безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот произнес слова "Слава Украине!".

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При этом захватчики снимали свое преступление на видео. Соответствующие кадры опубликовал в Twitter общественный деятель Сергей Стерненко.

Украинские военный попал в плен к российским оккупантам и был без оружия. Однако после слов "Слава Украине" террористы открыли огонь из автомата в воина.

"Очередное военное преступление россиян. Украинский солдат попал в плен. После того, как он сказал "Слава Украине", россияне его застрелили и засняли это", – написал Стерненко.

Украинцы бурно отреагировали на очередное жестокое преступления россиян. Люди отметили, что, даже будучи без оружия и находясь в плену, погибший воин показал бесстрашие и мужество, в отличие от подлых путинских террористов.

Кроме того, пользователи соцсети отметили, что это видео нужно показывать всем коллаборантам, а также тем, что пытается найти "мир на любых условиях".

При этом украинцы упрекнули так называемых российских "оппозиционеров", которые пытаются жалеть мобилизованных россиян и нести чушь ради оправдания военных преступлений путинской армии. К тому же украинцы подчеркнули, что геноцидную войну против нашей страны ведет не диктатор Владимир Путин, а непосредственно граждане РФ.

На очередное военное преступление россиян отреагировал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что подобные действия оккупанты "отбеливаются" кремлевской пропагандой и мифами о "нацистах".

"Убийство человека, попавшего в плен – еще один пример этого. А еще – это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", – отметил Ермак.

Внимание! Кадры могут поразить людей с чувствительной психикой!

Напомним, граждане государства-террориста России во время уличного опроса проявили свое агрессивное нутро по отношению к цивилизованному миру. В частности, россияне в очередной раз подтвердили, что РФ ведет геноцидную войну против Украины.

Ранее Украина призвала парламенты мира признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, для создания трибунала над президентом России Владимиром Путиным необходимо успешное голосование в Генеральной ассамблее ООН. "За" должны проголосовать не только представители стран Европейского Союза, но и других 90 государств, тогда приговор может быть вынесен в течение недель.