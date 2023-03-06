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Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного за слова "Слава Украине"

Алексей Лютиков
War
2 минуты
10,8 т.
Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного за слова 'Слава Украине'

Российские террористы, которые пришли с войной в Украину, расстреляли безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот произнес слова "Слава Украине!".

Видео дня

При этом захватчики снимали свое преступление на видео. Соответствующие кадры опубликовал в Twitter общественный деятель Сергей Стерненко.

Украинские военный попал в плен к российским оккупантам и был без оружия. Однако после слов "Слава Украине" террористы открыли огонь из автомата в воина.

"Очередное военное преступление россиян. Украинский солдат попал в плен. После того, как он сказал "Слава Украине", россияне его застрелили и засняли это", – написал Стерненко.

Украинцы бурно отреагировали на очередное жестокое преступления россиян. Люди отметили, что, даже будучи без оружия и находясь в плену, погибший воин показал бесстрашие и мужество, в отличие от подлых путинских террористов.

Кроме того, пользователи соцсети отметили, что это видео нужно показывать всем коллаборантам, а также тем, что пытается найти "мир на любых условиях".

Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного за слова ''Слава Украине''

При этом украинцы упрекнули так называемых российских "оппозиционеров", которые пытаются жалеть мобилизованных россиян и нести чушь ради оправдания военных преступлений путинской армии. К тому же украинцы подчеркнули, что геноцидную войну против нашей страны ведет не диктатор Владимир Путин, а непосредственно граждане РФ.

Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного за слова ''Слава Украине''

На очередное военное преступление россиян отреагировал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что подобные действия оккупанты "отбеливаются" кремлевской пропагандой и мифами о "нацистах".

"Убийство человека, попавшего в плен – еще один пример этого. А еще – это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", – отметил Ермак.

Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного за слова ''Слава Украине''

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Напомним, граждане государства-террориста России во время уличного опроса проявили свое агрессивное нутро по отношению к цивилизованному миру. В частности, россияне в очередной раз подтвердили, что РФ ведет геноцидную войну против Украины.

Ранее Украина призвала парламенты мира признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, для создания трибунала над президентом России Владимиром Путиным необходимо успешное голосование в Генеральной ассамблее ООН. "За" должны проголосовать не только представители стран Европейского Союза, но и других 90 государств, тогда приговор может быть вынесен в течение недель.

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