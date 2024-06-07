Равен ли мобилизации отказ в отсрочке: объяснение военного адвоката

С 18 мая 2024 года в Украине вступили в силу новые правила мобилизации. В частности, введены изменения в получении отсрочки от мобилизации: подать документы на ее получение отныне можно только раз.

При этом отказ в отсрочке может оказаться равен мобилизации. Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" Евгений Филипец – кандидат юридических наук, офицер юстиции ВСУ, военный адвокат, специализирующийся на предоставлении юридических услуг военнообязанным и действующим военным.

Он подчеркнул, что законом не прописан четкий перечень условий, по которым человеку могут отказать в получении отсрочки от мобилизации. А это, уверен юрист, создает предпосылки для формализованного подхода и отказов на основании незначительных недостатков в документах. Поэтому важно перед тем, как подавать документы, проконсультироваться с юристами, чтобы убедиться, что все бумаги оформлены правильно.

"Если вы имеете право на отсрочку, но сомневаетесь, есть ли все необходимые документы, советуем обратиться к юристу для проверки. Права на ошибку нет у тех, кто подается на отсрочку, ведь отказ в отсрочке равен мобилизации", – подчеркнул Филипец.

Свое утверждение он объяснил тем, что до вступления в силу нового закона о мобилизации документы на отсрочку граждане могли подавать несколько раз.

"Сейчас правила более жесткие: один отказ может привести к мобилизации. Это определено текстом Постановления Кабинета министров №560. Поэтому важно тщательно подготовить все документы", – рекомендует юрист.

Претерпели изменения также основания для отсрочки и увольнения с военной службы. Если до 18 мая попавший под мобилизацию гражданин, ухаживающий за родителями с инвалидностью I или II группы, мог подать документы на увольнение с военной службы сразу после мобилизации – после вступления в силу нового закона правила изменились.

"Теперь основания для отсрочки и увольнения не являются зеркальными. Например, наличие отца или матери с инвалидностью I или II группы уже не является достаточным основанием для увольнения с военной службы. Нужно доказать необходимость постоянного стороннего ухода, что является лишь одной из многих деталей", – отметил Филипец.

Напомним, ранее OBOZ.UA публиковал разъяснения по поводу того, за какие нарушения военного учета украинцев могут объявлять в розыск. Соответствующий статус в реестре "Оберег" военнообязанные украинцы могут получить за нарушение правил военного учета. Если в приложении "Резерв+" появится эта надпись, можно обратиться в службу поддержки или посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки.