Раз в полтора года "освобождают": ВСУ опровергли российский фейк о захвате Марьино на Сумщине

Военное командование государства-агрессора РФ распространило фейк об очередной выдуманной "победе" на фронте. В Кремле утверждают, что они якобы оккупировали село Марьино Сумской области, но это не соответствует действительности.

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Об этом сообщили в 8-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВС Украины. "У российского Минобороны есть традиция: раз в полтора года "освобождать" населенный пункт Марьино... Сегодня как раз тот день", – пошутила пресс-служба в Facebook.

Наши защитники напомнили, что еще 19 мая 2025 года противник хвастался "освобождением" этого села. Тогда российские войска отчитывались, что это, мол, произошло "в результате решительных действий". На этот раз министерство обороны РФ придумало другую формулировку – "в результате ожесточенных боев".

"За 16 месяцев решительные действия переросли в ожесточенные бои, а Марьино все это время находилось под контролем Сил обороны Украины", – сиронизировали в ДШВ.

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Десантники добавили, что с начала 2026 года оккупанты не захватили ни одного населенного пункта в зоне ответственности 8-го корпуса ДШВ на Северо-Слобожанском направлении, хотя периодически врали о таких "освобождениях".

"Исходя из логики врага, следующее "освобождение" этого населенного пункта ожидаем, ориентировочно, в начале 2028 года", – пошутили военнослужащие по поводу села Марьино.

Как писал OBOZ.UA, в ходе операции "Вивальди" украинские военные прибегли к информационному блефу, чтобы ввести российских оккупантов в заблуждение относительно истинного замысла. Для этого на поле боя создавали картину, не соответствующую реальности, и это заставило противника поверить в специально подготовленную версию событий.

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