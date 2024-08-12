'Разбирайтесь с Россией': в ВСУ ответили Лукашенко на ложь об украинских дронах

Украинские военные ответили беларускому диктатору Александру Лукашенко, обвинившему Украину в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси "десятками" БПЛА. По словам защитников, Минск должен разбираться с РФ, потому что именно российские ударные дроны летали по маршруту через Беларусь.

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Такое заявление в эфире "Радио Свобода" сделал спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник. По его словам, подобные маршруты российских БПЛА фиксировались в последнее время.

"Они там у себя могут сбивать что-то в своем воздухе, потому что последние дни, неделю назад, две недели, фиксировалось неоднократно, когда именно российские ударные беспилотные летательные аппараты по таким маршрутам через Черниговщину и дальше на Беларусь заходили. Такие случаи были. Потому что и как у них там летает – они должны разбираться между собой с Россией", – сказал Вадим Мысник.

Он добавил, что оперативная обстановка на границе Украины с Беларусью не изменилась.

"Система обороны охватывает границы Украины как с Беларусью, так и с Россией. Силы обороны готовы к обороне и уже учли опыт полномасштабного наступления", – рассказал военный.

По его словам, на участке границы Черниговщины с Беларусью значительных изменений оперативная ситуация не претерпела, Силы обороны внимательно следят за развитием событий.

"Неоднократно слышали заявления военно-политического руководства Беларуси о различных активизациях своих действий или проверках боевой готовности и так далее. Но мы внимательно следим не за словами, а за действиями. Мы не делаем исключений, систему обороны мы строим единую: как со стороны РФ, так и со стороны Беларуси. Она создана, она укреплена, мы учитываем опыт предыдущих событий", – заявил Вадим Мысник.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Лукашенко обвинил Украину в якобы нарушении воздушного пространства Белурси в Костюковицком районе. По словам диктатора, "целей" якобы было "около десятка", вероятно, он имел в виду ударные БПЛА.

В минобороны Беларуси даже показали фото обломков дронов, якобы сбитых ПВО.

При этом мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила, что во время вылетов беларуской военной авиации никаких БПЛА в небе не фиксировалось, как и запусков ракет.

Временного поверенную в делах Украины в Беларуси Ольгу Тимуш вызвали в МИД Беларуси, заявили о "решительном протесте" и передали ноту "в связи с нарушением границы".

Впоследствии Беларусь начала переброску танков к границе с Украиной якобы с целью "реагирования на любые возможные провокации".

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