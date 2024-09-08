Разбиты дома и хозяйственные постройки: армия России снова атаковала Днепропетровскую область. Фото

Оккупационная армия РФ продолжает терроризировать Днепропетровскую область регулярными обстрелами. Больше всего от вражеских ударов страдает Никопольский район.

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Захватчики атакуют жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру различными средствами поражения. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Вечером 7 сентября и в течение ночи путинские террористы атаковали Никопольский район артиллерией, дронами-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с беспилотников. Враг обстреливал районный центр и Марганецкую громаду.

Вследствие обстрелов произошел пожар, также повреждена гражданская инфраструктура.

По уточненной информации из-за вчерашнего обстрела Марганецкой громады пострадала 62-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, на территории громады повреждены несколько частных домов и хозяйственные постройки. В других громадах области ночь прошла без обстрелов.

Напомним, в ночь на 8 сентября российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе и Х-59. Силы ПВО сбили 15 "Шахедов" и одну вражескую ракету.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 сентября россияне нанесли авиационный удар по городу Сумы. Известно о двух погибших и четырех раненых, среди которых двое детей. В городе разрушены и повреждены жилые дома, а также автомобили.

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