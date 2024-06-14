Раздают ли повестки в рекрутинговых центрах в Украине: объяснение Минобороны

В рекрутинговых центрах не выдают повестки. Вместе со специалистами таких структур можно посоветоваться и узнать, какие в настоящее время вакансии нуждаются в тех или иных подразделениях.

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Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что база всех вакансий в военных подразделениях объединена.

"Таким образом можно узнать и в рекрутинговом центре, куда можно прийти и пообщаться непосредственно со специалистом, который что-то посоветует, что-нибудь расскажет о том, другие подразделения где есть те или иные вакансии", - пояснил Лазуткин.

Он также отметил, что вакансии можно искать на онлайн-платформах, таких как Lobby X, где доступна дополнительная информация о требованиях и зарплатах.

При этом личный визит в рекрутинговый центр и общение со специалистом может быть очень полезным. Человек может узнать о вакансиях, рассказать о своих навыках и получить соответствующие предложения.

"Или же можно прийти непосредственно в рекрутинговый центр и поговорить со специалистом. Все-таки непосредственно общение может раскрыть больше информации. Также в рекрутинговых центрах не выдают повестки. ее профессии, ей найдут какое-нибудь предложение", – добавил Лазуткин.

Следует отметить, что сухопутные войска Вооруженных Сил Украины создали рекрутинговый центр для набора операторов БПЛА. Каждый кандидат, отвечающий требованиям, сможет выбрать подразделение для службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине появился новый проект по обучению и рекрутингу операторов БПЛА. Его запустило Министерство обороны в партнерстве с проектом Victory Drones фонда Dignitas при поддержке United Help Ukraine.

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