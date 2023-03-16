Разграбили всё: житель Мариуполя показал, что оккупанты сделали с квартирой его тещи. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области захватчики разграбили дома, уцелевшие в результате их обстрелов. Российские мародеры вынесли из квартир все, вплоть до крышки унитаза.

Видео дня

Мариуполец, которому удалось выжить, снял видео с разграбленной квартиры своей тещи. Видео обнародовал Мариупольский городской совет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео видно, как житель города вернулся в квартиру своей тещи и показал, что с ней сделали россияне. В кадре видно, что оккупанты выломали двери и все разграбили: мебель, технику, одежду. Также мужчина говорит, что коллаборационные власти решили снести этот дом.

"Так выглядит "освобождение" в оккупированном Мариуполе. Разграблены дома, сломанные судьбы и уничтоженная мирная жизнь. Верим в ВСУ и победу! Вернемся домой и начнем возрождать наш родной украинский Мариуполь!" – подписали видео в Мариупольском городском совете.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в разрушенном Мариуполе российские оккупанты поселились в роскошных пансионатах у моря, в то время как местным жителям нечего есть и пить.

Кроме того, в захваченном российскими войсками украинском Мариуполе оккупационная администрация начинает сносить жилые дома, которые получили повреждения во время российских бомбардировок.

Также сообщалось, что оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор. Им засыпают братские могилы с телами убитых мирных жителей, пытаясь скрыть доказательства преступлений против украинцев.

Известно, что на сегодняшний день в Мариуполе остается около 100 тыс. человек. Большинство из них пытаются уехать из города в неоккупированную часть Украины.

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