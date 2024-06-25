'Разгромное решение': Украина выиграла дело против России по Крыму в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Украины против страны-агрессора России во вопросе Крыма. ЕСПЧ признал, что украинское правительство доказало существование систематических нарушений прав граждан Украины с начала оккупации Крыма в феврале 2014 года.

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Суд также учел наличие множества различных преступлений, совершенных россиянами с начала оккупации полуострова. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека в Министерство юстиции Украины Маргарита Сокоренко.

Суд установил единогласно, что Украина доказала существование со стороны России административной практики жестокого обращения и незаконных задержаний людей, незаконного распространения российского законодательства, принудительное изменение украинского гражданства на российское, систематические массовые обыски и принудительное перемещение на территорию РФ осужденных.

Также в суде доказали такие нарушения со стороны РФ на украинском полуострове как нападения и преследования религиозных лидеров, которые не относятся к РПЦ, закрытие нероссийских медиа, в том числе украинских и крымскотатарских телестанций, постоянные преследования и нападения на журналистов, запрет мирных собраний и протестов. нападения и преследование их организаторов, экспроприация частного имущества.

Кроме того, в Крыму с начала оккупации россияне закрывали украинские и крымскотатарские классы в школах, нарушали права на свободу на передвижение между оккупированной территорией Крыма и материковой частью Украины, дискриминировали крымских татар и нарушали права политических заключенных, в том числе, невозможность их возвращения в Украину.

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