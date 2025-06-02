Разгромный удар Украины по российской стратегической авиации: сколько самолетов было у врага и почему он уже не сможет восполнить потери

Днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых fpv-дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады. За считанные часы страна-агрессор потеряла все то, что она получила в наследство от СССР. И уже никогда не сможет восстановить.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

На сегодняшний день известно о том, что 1 июня СБУ в рамках специальной операции организовала удар fpv-дронами с искусственным интеллектом, ориентированным на специфические контуры самолетов типа Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 и т.п. – достигнув предельно высокого показателя эффективности.

На самом деле пока рано говорить о том, сколько верифицированных уничтоженных либо поврежденных российских самолетов можно идентифицировать, но, согласно предварительной информации, повреждения получило не менее 41 воздушное судно.

В то время, как в ночь на 1 июня российские оккупанты осуществили самый масштабный за все время полномасштабного вторжения в Украину налет дронов-камикадзе Shahed-136, украинские спецслужбы ответили ударом не по гражданским объектам, а по военным. Причем, по самым болезненным объектам, выбрав своими целями российскую авиацию, которой так гордится российская пропаганда, но которую военно-промышленный комплекс РФ не способен производить!

И сегодня мы поговорим именно об этой составляющей – уничтоженном прошлом, которое никогда уже не сможет стать будущим.

Ту-95МС

Ту-95МС является основным инструментом запуска ракет Х-101/555/55. В последнее время - исключительно Х-101, поскольку все остальные запасы со времён СССР подошли к концу, а террор против тыловой Украины, согласно заветам генерала Суровикина, "следует продолжать". Но дилемма в том, что сами Ту-95МС не только не производится в России, что делает их абсолютно невосполнимым самолетом в своем классе в случае утраты, но и то, что они вследствие повышенной эксплуатации с 2022 года значительно исчерпали свой ресурс.

На вооружении Воздушно-космических сил РФ находилось 64 самолета Ту-95 модификаций МС/МСМ. Но не все они являлись боеспособными: часть нуждалась в капитальном ремонте, а часть находилась на хранении. И максимум как их можно использовать, так это в формате каннибализма, но это наивысшее извращение с учетом отсутствия производства этих самолетов.

Каждый из них оценивается примерно в $100 млн, но с учетом уникальности цена возрастает в три раза. Или и вовсе они бесценны, ведь новый такой в России уже никогда не смогут построить.

Согласно различным данным, на начало полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году около 30 самолетов Ту-95 были пригодны не просто к полетам, а к выполнению боевых задач.

По состоянию на начало 2025 года чуть более эскадрильи Ту-95МС могли выполнять боевые задачи – ввиду критического износа силовых установок, узлов, а также самого планера.

Основные аэродромы базирования самолётов Ту-95:

Энгельс,Саратовская область;

Украинка, Амурская область;

Дягилево, Рязанская область.

Ту-22

До начала полномасштабного вторжения в Украину на вооружении ВКС РФ стояло 62 самолета Ту-22 модификаций М3/М3М/МР, из которых только 27 были в боеспособном состоянии. Из них один Ту-22МР находился в бесконечном ремонте, а часть на модернизации.

Именно стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 являются носителями очень сложных в перехвате и самых серьезных по мощности ракет Х-22/32. Правда по мере того, как за время полномасштабного вторжения стало мало этих ракет, а производство практически в анабиозе, надобность Ту-22 ставится под вопрос.

Тем не менее, это самолет, обхаживаемый российской пропагандой чаще остальных, к нему наиболее повышенное внимание российских СМИ. Возможно потому, что в отличие от Ту-95МС российский ВПК хоть и не может их производить, но может имитировать производство.

Например, на Казанском авиационном заводе имени Горбунова имевшиеся со времен СССР на хранении четыре задела (фюзеляжа) Ту-22, собранных в конце 1980-х, теперь попросту доукомплектуют по мере возможности, имитируя некое производство.

Запустить сборку Ту-22 замкнутого цикла с нуля технически и технологически на КАЗе нет возможности и вряд ли таковая появится в будущем. А это значит, что любая потеря этого самолета – невосполнимая.

Основные места базирования самолетов Ту-22:

Дягилево, Рязанская область, 43-й ЦБП ДА;

Белая, п. Средний, Иркутская область, 1225-й ТБАП ДА;

Оленегорск, Мурманская область, 924-й гв. МРАП;

Шайковка, Калужская область, 52-й ТБАП ДА.

Ту-160

На вооружении ВКС РФ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину стояли 16 самолетов Ту-160 модификаций М/М2.

Основное место базирования – Энгельс, Саратовская область, 22-я ТАБ.

Согласно заявлениям российской пропаганды, на КАЗе восстановлено производство Ту-160, однако сборка имеющихся экземпляров проводится в основном с использованием советских заделов -, как и в случае с Ту-22М3.

В ходе массированного ракетного удара по Украине в ночь на 25 мая РОВ использовали два самолета Ту-160, что было крайне показательно, поскольку это весьма затратно и запредельно рискованно. Ведь Ту-160 применялись для пусков нескольких Х-101, которые зачастую запускают более дешевые в эксплуатации и обслуживании Ту-95МС. Для сравнения: это как если бы для перехвата дрона-камикадзе выезжала мобильная огневая группа не на пикапах, а на Lamborghini LM002.

Это явно указывало на то, что носителей Х-101 в ходе последнего массированного ракетного удара явно не хватало. Причем настолько, что пришлось применить запредельно дорогой и даже более того – бесценный Ту-160.

А-50

Ну и стоит вспомнить и про последний относительно современный по российским меркам самолет ДРЛО А-50, который, согласно имеющейся информации, также был поврежден или даже уничтожен.

А-50 - это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, обеспечивающий контроль воздушной обстановки и управление оперативно-тактической авиацией.

Благодаря этому самолету РОВ не только получали информацию о присутствии в воздушном пространстве Украины тактической авиации ВС ВСУ, но и узнавали о пусках ракет с украинской стороны, получали целеуказание для своей тактической авиации и ракетных ударов и даже повышали дальность поражения комплексов ПВО ЗРС С-400.

Производились эти самолеты с 1985 года, но по состоянию на сегодняшний день в России их производство отсутствует. А сравнительно недавно стало известно о том, что из-за технических и технологических проблем в РФ закрылся проект А-100.

Всего А-50 в составе ВКС РФ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину было 9, но один из них находился на бесконечной модернизации, а два требовали ремонта. Чуть позже один получил повреждения ударным дроном радиотехнического комплекса "Шмель" в Беларуси, а два и вовсе были сбиты (14 января и 23 февраля 2024 года). Чуть позже получивший ранее повреждения в Беларуси был добит в ходе атаки украинских дронов, а теперь, согласно имеющейся информации, еще один А-50 был уничтожен/поврежден в ходе операции СБУ "Паутина".

Иными словами, если со стратегической авиацией Россия, возможно, после 1 июня еще и остается с неким минимальным потенциалом, то вот с ДРЛО, если подтвердится уничтожение ещё одного самолета – полный провал. То есть, Россия, позиционирующая себя как ядерная держава, не имеет на вооружении воздушного флота даже полусовременных самолетов ДРЛО? Да. И это четвертый год войны против Украины.

Выводы

Об этой операции еще долго будут писать и говорить. Верификация потерь РОВ еще будет догонять сказанное неофициально и полуофициально. Остовы сгоревших Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и прочих еще будут время от времени всплывать в открытых источниках. Но самое главное то, что 1 июня 2025 - это черный день российской стратегической авиации.

Тот, кто "хотел движухи", ее получил сполна в виде полного провала и унижения с 2022 года на поле боя. Но одно дело сотни тысяч российских носителей духовной скрепы (преобразующихся в удобрение для украинского чернозема), которых в РФ никто не ценит и никто не дорожит, даже матери, жены и дети, а совсем другое - это боевые машины, отражающие "величие" России и стоящие на ее страже.

Такого унижения, как 1 июня 2025 года, Россия не ощущала и не прочувствовала еще никогда в своей короткой истории существования. И важно понимать, что если украинские силовики продолжают настолько глобально бить и удивлять сегодня, то значит есть чем удивлять и завтра.

Работа ведется – далі буде.