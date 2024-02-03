'Разминулись с ракетой на 2 мин!' Харьковская волонтер Анастасия Овчаренко рассказала, как ее семья чудом выжила

Волонтер из Харькова Анастасия Овчаренко рассказала, как чудом спаслась во время ракетного обстрела города российскими террористами 23 января. Она с мужем и дочерью вышла из пятиэтажки, в которую попала ракета, за две минуты до того.

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Об этом женщина рассказала в интервью Video NV. Впоследствии кадры уничтоженного дома облетели все украинские и западные медиа, а сама Овчаренко показала в соцсетях фото, где ее дочь держит в руках ключи от квартиры, которой больше нет.

"Эти ключи – это единственное, что осталось в память о доме", – отметила волонтер и добавила, что дом уничтожила Россия, ведущая войну против мирного населения Украины.

Овчаренко подчеркнула, что это тот самый случай, когда волонтерство спасает жизнь. Ведь если бы не необходимость перегнать автомобиль в Киев на ремонт в это утро, все они мирно спали бы дома в момент, когда туда прилетела ракета. Семья проснулась раньше из-за взрывов в городе и решила уже не ложиться, а уехать раньше.

"Мы решили уговорить дочку сходить с нами, забрать ключи от нашего автомобиля, посмотреть, ну и вообще нас проводить. Она очень не хотела вылезать из-под теплого одеяла, но каким-то чудом удалось ее уговорить. И когда мы вышли из подъезда, завернули за угол дома, начался обстрел. Мы разминулись с ракетой, я думаю, на две минуты", – отметила волонтер.

По ее словам, существенных травм никто из ее семьи не получил, но от квартиры не осталось практически ничего – только унитаз, фото которого облетело сеть. Однако ту уцелевшую стену спасателям тоже пришлось снести. На завалах Овчаренко удалось найти только свой чемодан с вечерними платьями и свидетельство о рождении дочери.

Напомним, ранним утром 23 января российские террористы ударили ракетой по жилому дому в Харькове. В результате атаки 11 человек погибли и еще более 60 пострадали. Спасатели извлекали тела людей из-под завалов. Поисково-спасательная операция длилась два дня.

В общей сложности тот обстрел привел к повреждению более 100 многоэтажных зданий, а также приостановил электроснабжение около 11 тысяч абонентов. Взрывная волна привела к разбиению более 3 тысяч окон.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 31 января Россия атаковала дронами-камикадзе типа Shahed Харьков – в городе есть прилет в гражданскую инфраструктуру. В то же время по поселку Большой Бурлук россияне били КАБами – из-за попадания в больницу пострадали четыре человека.

– 30 января россияне также атаковали Харьковщину "Шахедами". В областном центре раздавались взрывы, есть попадание в район жилой застройки. В результате атаки пострадали четыре человека – у них легкие ушибы и острая реакция на стресс.

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