Разработан для поражения укреплений и блиндажей: в Украине испытали и запускают в серийное производство КАБ для сброса с дронов. Фото

В Украине завершились испытания нового управляемого авиационного боеприпаса Firefly, предназначенного для сброса с беспилотников. Разработка уже готова к серийному производству и может использоваться для поражения укреплений, блиндажей и других защищенных позиций противника.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Отмечается, что управляемый авиационный боеприпас Firefly был испытан на основных украинских дронах-бомбардировщиках.

Как работает Firefly

В Минобороны отметили, что Firefly стал новым классом управляемых боеприпасов, способных эффективно действовать на высоте до 800 метров.

После сброса с беспилотника боеприпас самостоятельно рассчитывает траекторию полета и корректирует ее до достижения цели. Как утверждают в ведомстве, система сохраняет высокую точность даже в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

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Благодаря этому операторы могут поражать укрепления, блиндажи и другие защищенные объекты противника с безопасного для дрона-носителя расстояния.

Прошел испытания и готов к производству

Разработчики протестировали Firefly на основных украинских дронах-бомбардировщиках.

По результатам испытаний система подтвердила свою эффективность и готовность к серийному производству.

В Минобороны отметили, что возможность масштабного выпуска боеприпасов обеспечивается постановлением Кабинета Министров Украины № 1310 от 13 октября 2025 года. Документ позволяет оборонному ведомству передавать права на использование технологии частным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

В ведомстве призвали украинских производителей и участников кластера Brave1 присоединиться к расширению производства Firefly и интегрировать технологию в собственные производственные процессы.

Украина наращивает производство собственного вооружения

В Министерстве обороны подчеркнули, что одним из ключевых приоритетов оборонной стратегии Украины остается обеспечение технологического превосходства над российскими войсками.

Только за первое полугодие 2026 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны 1 184 новых образца вооружения и военной техники. Более 90% из них — украинского производства.

Кроме того, арсенал украинских защитников пополнили более 200 новых образцов боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ новый БПЛА "Циклоп". Украинская разработка предназначена для перехвата воздушных целей, в частности российских ударных дронов типа Shahed, а также для поражения наземных целей.

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