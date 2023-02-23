Разрезали ножом одежду и били током: освобожденный из плена британец рассказал, как его пытали оккупанты

Гражданин Великобритании, который участвовал в войне с РФ на стороне Вооруженных сил Украины, рассказал, как в российском плену его пытали током. Шон Пиннер был одним из пяти британцев, освобожденных в результате обмена пленными в сентябре 2022 года.

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О пытках оккупантов он рассказал в интервью Бет Ригби на телеканале Sky News. Бывший военный также призвал Британию предоставить Украине истребители для защиты от российской агрессии.

Шон Пиннер из Бедфордшира служил в регулярных воинских частях в Мариуполе, прежде чем попасть в плен. В террористической "ДНР" он был приговорен к казни, но Киеву в сентябре удалось освободить британца.

"Ты чувствуешь, как твои мышцы будто выпрыгивают из тебя, из твоего тела. А на следующий день у меня очень сильно отекли ноги. Когда я снял термобелье, у меня просто пошла кровь из ноги от удара током, поэтому я не мог ходить", – рассказал мужчина о пытках в российском плену.

По словам британца, один из оккупантов разрезал на нем одежду, чтобы посмотреть, есть ли у него татуировки, а затем ударил его ножом в ногу.

"Я кричал… А потом через меня на стуле прошли 200 вольт. ...Я действительно не задавал никаких вопросов", – вспомнил бывший военнопленный.

Шон добавил, что оккупационные войска РФ без разбора наносят удары по территории Украины:

"Я видел школу, в которой висели детские пальто… Детей эвакуировали и поместили в подвал, и они просто ударили по школе, им было все равно. Они наносили удары по любому государственному зданию, на которое могли нацелиться".

Британец призвал власти своей страны предоставить Украине истребители согласно запросу президента Украины Владимира Зеленского.

"Им (ВСУ. – Ред.) нужна постоянная поддержка", – сказал Пиннер.

По его мнению, Украине пока не следует вступать в мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Одна из вещей, которые я говорю людям, это то, какую часть Америки, Норвегии или Британии вы готовы потерять, чтобы говорить о мире? Я сомневаюсь, что Америка уступит хоть дюйм, и тем более Британия. Знаете, Украина точно такая же. Если мы уступим дюйм сейчас, они вернутся через три года, через пять лет, поднажмут еще немного – как они сделали с Крымом", – считает британец.

Он также обратился к Путину со словами: "Однажды вас разоблачат".

Напомним, 9 июня в оккупированном Донецке "суд" террористической "ДНР" приговорил к смерти иностранцев, защищавших Мариуполь. Все они по несколько лет жили в Украине и служили в ВСУ: британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин – с 2018 года, а третий "осужденный", подданный королевства Марокко Саадун Брагим – с 2021-го.

21 сентября в результате масштабного обмена пленными из России вернулись 215 защитников, среди которых было 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев-добровольцев, которых марионеточные псевдореспублики приговорили к смертной казни, – их Москва передала Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины заявили, что Британия может стать первой из стран, кто передаст Украине боевые самолеты.

Ранее в Британии началось обучение украинских летчиков на самолетах НАТО. Украинских военных, проходящих обучение в юго-западной Англии, посетил король Чарльз III. Монарх стал свидетелем того, как защитников Украины учат атаковать позиции противника.