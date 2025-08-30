Разрушения, боль и слезы: полиция показала видео первых минут после удара врага по Запорожью

В ночь на 30 августа город Запорожье вновь пережил комбинированную вражескую атаку российских оккупантов. Враг коварно бил по жилым кварталам, "оставляя после себя разрушения, боль и слезы", отмечают украинские правоохранители.

Патрульные полицейские, которые одними из первых прибыли на места попаданий, показали видео первых минут после удара врага по городу. Они отметили, что "Запорожье держится, мы вместе, поддерживаем друг друга".

"Мы помогали людям выбираться из горящих и разрушенных домов, эвакуировали жителей в более безопасные места, оказывали помощь тем, кто в этом нуждался больше всего. К сожалению, есть раненые и погибший человек. И все службы действовали слаженно, как единый механизм", – рассказали патрульные.

В свою очередь работники ГСЧС уточнили, что попадание было зафиксировано в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Спасатели, которые тоже одними из первых добрались до мест попаданий, также показали, как работали этой ночью.

Что известно об ударе по Запорожью

В ночь на субботу, 30 августа, под атакой российских захватчиков, среди прочих, было Запорожье. Сначала враг направил на город ударные БПЛА, а затем и ракеты. В городе прогремели взрывы, возникли пожары. Из-за очередного преступления оккупантов 34 человека получили ранения, один человек, к сожалению, погиб.

В результате ударов захватчиков в Запорожье были повреждены многоэтажные и частные дома, один – разрушен полностью. Также ударами разрушены здания кафе, СТО, промышленного предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия также устроила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Взрывы раздавались в разных населенных пунктах, есть попадания в Днепре и Павлограде.

