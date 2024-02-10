'Разрушения в городе просто катастрофические': как живет Часов Яр за 5 км до линии фронта. Фото

Российские захватчики с конца 2023 пытаются выйти на дорогу между Бахмутом и Часовым Яром. По словам украинских защитников, расстояние от города до линии фронта пять километров. Однако здесь еще остались местные жители.

По словам главы городской военной администрации Сергея Чауса, в городе осталось около восьми сотен человек. Они живут без электричества и газа, централизованного отопления, водоснабжения и мобильной связи.

Глава МВА говорит, что каждый многоквартирный дом в городе претерпел разрушения, как и около 60% частных.

"Разрушения в городе просто катастрофические. Это настоящее лицо "русского мира", которое мы наблюдаем везде, куда противнику удается дойти", – говорит военнослужащая бригады Нацгвардии "Рубеж" Кристина Вояк.

Отопления нет. Люди греются печками. "Пункт несокрушимости" во Часовом Яру пользуется спросом, потому что здесь есть связь. С помощью "Старлинка" можно позвонить по телефону родным или посмотреть в сети новости. Генератор позволяет подзарядить гаджеты и фонари. Также сюда привозит горячие обеды World Central Kitchen.

Местные говорят, что верят только в ВСУ, и в то, что будут жить в Украине, потому что "мы и есть Украина". Однако детей в Часовом Яру, к счастью, уже не осталось. Все семьи с несовершеннолетними были эвакуированы еще весной 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Авдеевке произошло сразу два "прилета" по скоплениям мирных людей. Россияне попали в "Пункт несокрушимости" и убежище магазина. К сожалению, много погибших, их количество пока неизвестно.

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