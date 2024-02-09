Целенаправленно бьют в места, где есть люди: оккупанты ударили по укрытиям в Авдеевке, есть жертвы. Фото

В Авдеевке, которую мужественно защищают украинские защитники от российских захватчиков, произошло сразу два "прилета" по скоплению мирных людей. Россияне попали в пункт несокрушимости и укрытие магазина. К сожалению много погибших, их число пока неизвестно.

Об этом рассказали гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов и волонтер Влад Маховский. По их словам, в Авдеевке связи нет, поэтому пока невозможно уточнить, кто погиб.

"Бьют целенаправленно в места, где есть люди. По последним данным, в укрытии АТБ было 15 человек, только один смог выбраться. В здании пункта несокрушимости погибла и 72-летняя Елена Курилко, долгое время она была председателем ветеранской организации АКХЗ", – уточнил Магомедов.

По данным Маховского, которые подтвердили в Авдеевке, после прилета по хранилищу магазина АТБ выжило лишь три человека. Волонтер также показал фото с мест попадания российских военных преступников.

Магомедов неоднократно находился в укрытии АТБ, он уговаривал жителей города эвакуироваться. "Это фото – последний мой визит в укрытие. Говорим с авдеевцами о важности эвакуации", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики заходят на окраины Авдеевки Донецкой области. Однако город находится под контролем Сил обороны Украины, Авдеевка продолжает сопротивление.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в Авдеевке сражения с российскими оккупационными войсками ведутся не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.

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