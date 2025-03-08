Разрушенные полностью дома и сгоревшие авто: появились новые фото с места удара РФ по Доброполью

Российские войска накануне, 7 марта, нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. В результате вражеской атаки полностью разрушены многоэтажки, на улицах города – обгоревшие автомобили.

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По состоянию на утро 8 марта известно об 11 погибших и 30 раненых, однако эти страшные цифры могут возрасти, потому что поисковая операция продолжается. Жуткие фотографии с места удара опубликовал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он отметил, что лично приехал на место российского удара в Доброполье.

"Осмотрел место вчерашнего удара по Доброполью. Разрушенные полностью дома и сгоревшие автомобили – страшный рубец на теле города, оставленный российскими ракетами и дронами", – описал увиденное Филашкин.

Он опубликовал фото, на которых видны страшные последствия очередной террористической атаки России, которая, по заверению президента США Дональда Трампа, "хочет" мира и завершения войны, чего, по словам американского лидера, якобы не хочет Украина.

Однако куда страшнее колоссальных разрушений, подчеркнул Филашкин, то, скольких людей убила или искалечила РФ, в очередной раз демонстрируя собственное "стремление к миру" и продолжая геноцидную войну против украинского народа.

"Самое страшное – осознание количества жертв. Сейчас точно известно об 11 погибших и 30 раненых, но поисковая операция продолжается и эти цифры еще могут возрасти. Дал поручение ответственным службам как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела. За каждую смерть россияне будут отвечать!" ––подчеркнул руководитель Донецкой ОВА.

Напомним, комбинированный удар по Доброполью захватчики нанесли вечером 7 марта. Город российские войска, по предварительным данным, атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

Еще вечером сообщалось о четырех погибших и более 10 раненых горожанах, к утру же количество жертв возросло до 11 человек, а раненых – достигло 30 человек, среди них – пятеро детей. Разрушения получили восемь многоэтажек.

На вражескую атаку по Доброполью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул: на этот раз захватчики снова прибегли к облюбованной ими людоедской тактике: когда на место прилета прибыли спасатели, чтобы помочь пострадавшим – враг ударил снова.

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