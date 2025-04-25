Разрушены обычные дома: Зеленский побывал на месте кровавого удара России по Киеву. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 апреля, вместе с работающими в Украине дипломатическими представителями государств и международных организаций побывал на месте удара баллистики по Киеву. В результате комбинированного обстрела, который россияне совершили 23 апреля, погибли 12 человек.

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Об этом глава государства сообщил на своем канале в Telegram, опубликовав фото и видео с места российского военного преступления. Оккупанты ударили по обычным домам, часть из них разрушены.

Спасательная операция длилась двое суток.

"Были на месте более 50 представителей посольств, также представители международных организаций. Вместе почтили память погибших. Все дипломаты собственными глазами увидели, кого атакует Россия своей баллистикой. Баллистикой, которую они получают в Северной Корее", – написал президент.

Он поблагодарил всем государствам и международным организациям, которые помогают Украине и понимают, почему нашему государству так нужен мир.

"Я благодарю всем государствам, которые вместе с Украиной в таких обстоятельствах, в такие моменты: Европа, Латинская Америка, Африка, Азия, Австралия и регион Тихого океана, Северная Америка – всем партнерам спасибо за поддержку сейчас. Также всем международным организациям, которые помогают нам, нашему государству, которые поддерживают украинцев", – написал Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак со своей стороны подчеркнул, что это сознательный удар по гражданским, которых российский диктатор Путин называет военным объектом.

"Разрушены гражданские дома. Россия должна прекратить огонь. Мы давно поддержали соответствующее предложение США. И сделать Путин это должен немедленно", – подчеркнул он.

Напомним, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли 12 человек – все жители одного из домов.

Среди них брат и сестра, Никита и София Козловы – дети врачей. А также 17-летний Даниил Худя и его родители – Олег и Виктория.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российских ракетных обстрелов Киева в четверг, 24 апреля, погибли два ребенка. Ими оказались сын и дочь врача Национального института рака.

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