В Краматорске в результате обстрела РФ разрушены школы и жилые дома: оккупанты заявили о ''мести за Макеевку''

Российские террористы продолжают обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в украинских городах. Особенно от вражеских обстрелов страдают прифронтовые населенные пункты.

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В ночь на 8 января путинские войска атаковали ракетами Краматорск. Об этом в Facebook сообщил городской голова Александр Гончаренко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как обычно, армия РФ нанесла удары по гражданским объектам, которые не имеют ничего общего с военной инфраструктурой.

В результате ночных обстрелов в Краматорске были повреждены два образовательных учреждения.

Также российские террористы повредили ракетами целый ряд жилых домов. К счастью, из-за ночного обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Минобороны РФ цинично соврало о том, что оккупанты нанесли удар по общежитию № 28 в Краматорске, в котором якобы находились более 700 военных, а также по общежитию № 47, в котором, согласно фантазиям российского МО, находилось 600 военных.

Стоит отметить, что в своей сводке минобороны России назвало ночной обстрел мирных жителей "операцией возмездия".

Примечательно, что даже жители страны-террориста поставили под сомнение информацию минобороны России. Некоторым показалось странным, что места дислокации военных внезапно вскрылись после удара по оккупантам в Макеевке.

Напомним, ночью 8 января военные преступники из рядов российской армии снова обстреляли Херсон, использовав зажигательные снаряды. Они предназначены для поражения живой силы и техники путем создания сильного пожара.

Ранее сообщалось, что, несмотря на истощение запасов ракет, Россия готовится к новым массированным атакам на Украину. Враг, вероятно, собирается нанести ракетные удары, когда в Украину придут морозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне изменили тактику запуска ракет по Украине. Поскольку в последнее время все больше запущенных с территории РФ ракет падают в России, оккупанты пытаются корректировать маршруты и точки пусков так, чтобы ракеты летели меньшее расстояние над Россией.

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