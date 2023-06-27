Развалины и мель: как выглядит Каховская ГЭС через три недели после подрыва россиянами. Видео

В ночь на 6 июня российские оккупанты уничтожили Каховскую ГЭС в Херсонской области. Из-за подрыва дамбы водохранилища была затоплена огромная территория. Под воду ушли жилища людей и сами ни в чем невинные украинцы, которые не смогли выбраться из своих домов. Спустя три недели после теракта Каховская ГЭС изменилась до неузнаваемости.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram. На месте подрыва мель и сплошные развалины (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что бывшее "море" стало практически пустыней. Местами, воды нет вообще.

Сама станция разрушена до основания. От зданий электростанции остались только разваленные стены.

К слову, даже спутниковые снимки Каховского водохранилища свидетельствуют, что из-за подрыва захватчиками ГЭС водоем полностью высох и превратился в пустыню.

Как известно, как только начала сходить вода, на территории Каховского водохранилища начала работу группа украинских археологов. Они открыли целый клондайк древней истории, ее войн, природы и быта.

Среди открывшихся ученым на месте экологического бедствия находок оказалось оружие, казацкие лодки и более древние суда, украшения, керамика, древние поселения и могильники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с Каховской ГЭС. На нем невозможно узнать прежнее водохранилище, ведь теперь оно превратилось в пустыню.

"Так выглядит водохранилище на правом берегу от Энергодара. Воды нет вообще. Через несколько месяцев здесь будет огромная пустыня", – сказал автор публикации Денис Казанский.

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