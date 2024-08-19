Разведчики получили от Порошенко дроны и показали ему трофеи из Курщины

Петр Порошенко во время поездки на границу Сумской области передал подразделениям ВСУ большую партию FPV-дронов, а также Мовики для разведки, квадроциклы и другую технику. Боец разведбата "Енот", участвующий в военной операции на территории страны-агрессора, показал трофейные машины, захваченные у россиян во время рейда.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

"Это – "Торнадо". Российская довольно серьезная техника. У нее работает весь функционал. Это последняя разработка российского военного автопрома", – показывает украинский разведчик.

"Это наш следующий трофей – БМД. Достаточно хорошая машинка. Будет сейчас работать на победу Украины", – говорит Енот. "Это – российский 120-й миномет. Сегодня исправился, покаялся и работает уже сейчас в правильной стороне. А это – российская пушка Д-30" – показал Порошенко другие трофеи.

По его словам, половина артиллерийской мощи батальона – трофейное оружие.

"Здесь работают наши оперативные БПЛА, детекторы дронов, FPV. Мы сегодня передаем наши традиционные "Мольфары". Это – FPV-дроны высочайшего качества с платой инициации, с очень крутой батареей", – говорит пятый президент.

Разведчик "Енот" добавляет: дроны – это очень важная помощь. "Очень много девайсов, которые передавали, начиная от дронов, РЭБов, все это практически используется каждый день. Без дронов сейчас войны не будет, это сейчас уже современная война и современный подход", – говорит военный.

Порошенко отмечает: дроны на фронте до сих пор в дефиците. "Таких FPV-дронов мы отправляем по 4000 в месяц. Каждый раз это стоит более полутора миллионов долларов. Тратим на FPV, потому что их сейчас очень не хватает, качественных не хватает еще больше. А мы должны роскошь передавать их тем, кто использует максимально эффективно. Поэтому не останавливаемся, продолжаем работу", – говорит пятый президент.

С самого начала полномасштабного вторжения Порошенко передал в войска технику и оружие на сумму 5,6 миллиарда гривен. В частности, в этом году военные получили более 27 тысяч качественных FPV-дронов. Эффективность их использования превышает 60%, говорят наши защитники.