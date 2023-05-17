Разведка Британии назвала два самых болезненных удара для РФ в мае: стали неожиданностью для Кремля

Самыми болезненными ударами в мае для России стали сбивание баллистических ракет "Кинжал", которые позиционировались как непобедимые, а также падение российских вертолетов и истребителей над Брянской областью государства-агрессора. Возросшая угроза над приграничным районом России, будет вызывать исключительную обеспокоенность воздушно-космических сил.

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Указанный район используется для нанесения ударов по Украине. Об этом говорится в сводке британской разведки на 17 мая, опубликованной в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Там подвели итоги российских потерь за последние две недели. Лишь 13 мая четыре судна воздушно-космических сил России, очевидно, были сбиты над Брянской областью. Также 3 мая Украина впервые в истории сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал", после чего Россия сделала приоритетной попытку нейтрализовать усовершенствованные средства ПВО Украины, но в процессе потеряла еще несколько "Кинжалов", напомнили британские разведчики.

"Очевидная уязвимость "Кинжалов", вероятно, станет сюрпризом и смущением для России: президент Владимир Путин превозносил эту систему как непобедимую", – отметили в сводке.

Напомним: 13 мая в городе Клинцы Брянской области РФ военный вертолет Ми-8 упал на частный дом. Очевидцы утверждали, что перед этим якобы видели ракету, сбившую вертолет. Позже стало известно, что "жесткую посадку" совершили также истребители Су-34 и Су-35, в результате чего погибли 9 членов экипажа уничтоженных военных воздушных судов.

Впоследствии появилась также информация о падении вертолета Ми-8 в Унецком районе Брянской области вблизи села Волкустичи.

Также ночью 16 мая украинские ПВО отразили массированную воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми и баллистическими ракетами. Силами и средствами ПВО были сбиты все 18 вражеских целей, в том числе шесть "Кинжалов".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне устроили истерику из-за падения вертолетов Ми-8 и бомбардировщика Су-34 в Брянской области. Они пожаловались на отсутствие ПВО, а также призвали наносить удары по Киеву, Лондону и Вашингтону;

– также граждане РФ запаниковали из-за получения Украиной крылатых ракет Storm Shadow. Жители России заговорили о "зраде" из-за того, что их власть никак не реагирует на так называемые "красные линии". Также россияне начали угрожать всему цивилизованному миру уничтожением.

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