Разведка Британии объяснила, что означает переброска Россией 'космической пехоты' на Курщину

Российское командование бросило в защиту Курской области, где идет операция украинских Сил обороны, "космическое" подразделение. Речь идет о сформированном из личного состава Военно-космических сил ВС РФ мотострелковом полке, куда вошли операторы радиолокационных станций раннего предупреждения и персонал тяжелой бомбардировочной авиации.

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Использование узкопрофильных специалистов из ранее приоритетных для российской армии направлений в качестве пехоты демонстрирует вероятную нехватку личного состава в оккупационной армии и в перспективе снижает способность РФ отвоевать подконтрольную ВСУ часть Курщины. Об этом говорится в новой сводке британской разведки, опубликованной Министерством обороны Великобритании.

Так, в британском оборонном ведомстве обратили внимание на обнародованную российским изданием "Важные истории" информацию о переброске в Курскую область специфического подразделения. Речь идет о мотострелковом полке, который российское командование в мае 2024 года сформировало из личного состава Воздушно-космических сил РФ. Он подчиняется российской северной группировке войск.

Особенностью упомянутого подразделения стало то, что в качестве пехоты в него включили узкопрофильных военных специалистов, работавших ранее на радиолокационных станциях раннего предупреждения и тяжелых бомбардировщиках дальней авиации РФ.

"Отвлечение специалистов из этих ранее приоритетных сфер, вероятно, демонстрирует постоянную нехватку персонала. Их используют в роли пехоты, явно не по назначению, что может уменьшить способность России снова захватить территорию в Курской области", – говорится в сообщении.

В МО Британии также добавили, что российское высшее военно-политическое руководство прилагает усилия для дальнейшего развития новых подразделений и наращивания темпов вербовки личного состава, чтобы обеспечить возможность продолжать ведение изнурительной войны против Украины.

"Высокий уровень потерь означает, что России необходимо постоянно пополнять личный состав пехоты на передовой, что наверняка будет ограничивать способность России создавать подразделения большей способности", – добавили в британском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев сделал первое заявление после начала Курской операции Украины. Ответ украинского войска на российскую агрессию он назвал "терактом неонацистов" и заявил, что теперь уж, мол, Россия точно не попадет в "переговорную ловушку", которую якобы готовил для Кремля Запад. По словам Медведева, переговоры были бы преждевременными и имели бы для России "непредсказуемые последствия".

Также в рамках своей истерики, перемежающейся с угрозами и бранью, Медведев в очередной раз "подсветил" паническое нежелание российских властей признать, что поражение "второй армии мира" наносит украинское войско, а не коллективный Запад или НАТО. Ему спокойнее убеждать себя, что за планированием украинской операции на Курщине стоят мифические "англосаксы".