Разведка Британии объяснила, почему интенсивность наступления оккупантов в Украине снизилась

За последний месяц российская оккупационная армия уменьшила интенсивность наступления на фронте в Украине. Следовательно, вражеские войска стали терять меньше личного состава, и сейчас среднесуточное количество потерь россиян сократилось до 913 человек.

Наиболее вероятной причиной снижения интенсивности атак является период отдыха и переоснащения после захвата Авдеевки. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

По мнению британской разведки, интенсивность наступления путинских захватчиков снизилась в первую очередь в связи с переоснащением после захвата Авдеевки Донецкой области. Также в ведомстве считают, что уменьшение количества атак было связано с выборами диктатора Владимира Путина.

Британское разведывательное ведомство отметило, что после начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия в среднем теряет 658 человек в день. При этом по сравнению с 2022 годом потери РФ в 2024 году существенно увеличились – с 693 до 913 человек в среднем за сутки. В Британии уверены, что увеличение потери отражает тактику массированных пехотных атак оккупантов для поддержания давления на ВСУ на линии фронта.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов описал ситуацию на фронте как "сложную, но контролируемую". Новой волны российского наступления он ожидает в конце мая 2024 года.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь 2024 года. По его словам, враг будет все лето пытаться наступать на позиции Сил обороны.

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