Разведка Британии объяснила, почему наступление войск Путина в Украине замедлилось

Темпы наступления оккупационных войск Российской Федерации в Украине в последние недели снизились. Частично это объясняется значительными потерями врага в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом заявила британская разведка. Ее отчет был опубликован 21 марта в аккаунте на платформе X (ранее Twitter) министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Военные обратили внимание на то, что РФ продолжает концентрироваться на операциях в Донецкой области Украины. Оккупанты достигли незначительных успехов.

В частности, противник пытался продвигаться северо-западнее Донецка. Стороны оспаривают ряд населенных пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

"В последние недели продвижение России замедлилось, вероятно, частично из-за тяжелых потерь, понесенных во время Авдеевской капании", – сказано в тексте.

Ситуацию в районе Авдеевки британские разведчики назвали нестабильной. Вероятно, дефицит личного состава и боеприпасов у Сил обороны Украины "ограничивает их способность удерживать позиции".

Добавим: согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 20 марта 2024 года РФ потеряла в полномасштабной войне уже 433 840 оккупантов.

Как писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны заявил, что недавние атаки украинских беспилотников на НПЗ врага могли вывести из строя до 11% общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

– Аналитики Института изучения войны предположили: страна-террорист РФ продолжает готовиться к крупномасштабному конфликту с НАТО раньше, чем допускали на Западе.

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