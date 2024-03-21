Россия готовится к крупномасштабному конфликту с НАТО раньше, чем допускали на Западе – ISW

Страна-террорист Россия продолжает готовиться к крупномасштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствует, в частности, ряд финансовых, экономических и военных показателей РФ.

При этом аналитики отметили, что конфронтация между Россией и НАТО произойдет не в ближайшем будущем, но, вероятно, в более короткие сроки, чем первоначально предполагали на Западе. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Европейские политики предупреждают, что РФ может атаковать страны НАТО уже в ближайшем будущем. В частности, министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что новые разведданные указывают на то, что Россия может попытаться атаковать Североатлантический альянс в течение трех-пяти лет. Также он добавил, что это является ускоренным графиком по сравнению с отчетной оценкой НАТО в 2023 году.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что диктатор Владимир Путин активизирует усилия по переводу России на военную экономику с намерением иметь возможность атаковать НАТО уже в 2026 или 2027 году. Аналитики объяснили, что график восстановления российской военной угрозы во многом зависит от финансовых ресурсов, которые Путин готов направить на армию.

Также в ISW подчеркнули, что РФ продолжает проводить структурные реформы, чтобы одновременно поддержать войну против Украины и расширить возможности в долгосрочной перспективе в рамках подготовки к потенциальному крупномасштабному конфликту с НАТО. В частности, российский министр обороны Сергей Шойгу обрисовал несколько текущих усилий по укреплению военного потенциала России, вероятно, как часть долгосрочных усилий по подготовке к потенциальной войне с НАТО.

Аналитики продолжают считать, что России в настоящее время не хватает живой силы, военной инфраструктуры и возможностей обучения для того, чтобы должным образом укомплектовать несколько совершенно новых дивизий армейскими формированиями до полной численности в ближайшем будущем. Однако такие реформы, вероятно, направлены на наращивание долгосрочного военного потенциала по отношению к НАТО, а не на немедленное создание и укомплектование новых формирований до уровня армии.

Ранее сообщалось, что российская агрессия может не ограничиться только Украиной – и в ближайшем будущем под угрозой окажутся страны Балтии. Кремлевский диктатор Владимир Путин попытается использовать сценарий Донбасса, мол, в странах Балтии "притесняют русскоязычных".

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что диктатор Владимир Путин опасается оказаться в состоянии войны с НАТО. Впрочем, страны-члены Альянса тоже не желают воевать с Россией.